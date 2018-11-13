Стало известно, во сколько бюджету обойдутся президентские выборы

Расходы государственного бюджета Украины на организацию предстоящих весной 2019 года президентских выборов составят более 2,3 млрд гривен. Об этом заявил во вторник член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.
«Общее количество средств, предусмотренных на данный момент в государственном бюджете на 2019 год, на все, что касается выборов президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен, из них на первый тур запланировано потратить 1,5 млрд гривен, на второй — 848 млн гривен», — сказал он.
Прошлые президентские выборы в 2014 году обошлись казне в 1,97 млрд гривен, таким образом в 2019 году государственные траты возрастут почти на 20%.
Напомним, что очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
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