В Лавре началось заседание Синода УПЦ

В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось очередное заседание Синода УПЦ. Заседание возглавляет предстоятель УПЦ Онуфрий, говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела церкви.

«13 ноября 2018 года в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры началось очередное заседание Священного Синода Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работы очередного заседания Синода УПЦ МП будут рассмотрены «текущие вопросы жизни Церкви».

Отметим, что на сегдня также была запланирована встреча иерархов УПЦ с президентом Петром Порошенко.