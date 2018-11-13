В России возобновили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова

Следователи в Санкт-Петербурге возобновили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, потерпевшей по делу признана его вдова. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
«Возобновлено расследование дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. п. „б, д“ ст. 102 Уголовного кодекса РСФСР, по факту убийства певца Игоря Талькова в дворце спорта „Юбилейный“ 6 октября 1991 года Следствие удовлетворило ходатайство вдовы Игоря Талькова Татьяны о признании ее потерпевшей, так как мать певца умерла», — говорится в сообщении.
ГСУ также отмечает, что в ходе расследования собраны достаточные доказательства, на их основании мае 1992 года и в марте 1993 года были вынесены постановления о привлечении Валерия Шляфмана в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности и избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следователи установили, что в январе 1992 года Шляфман выехал в Израиль на постоянное место жительства, а спустя год производство по делу было приостановлено на основании статьи, предусматривающей сокрытие обвиняемого от суда или следствия.
После допроса Татьяны Тальковой в качестве потерпевшей ей будут представлены материалы уголовного дела для ознакомления, расследование продолжается.
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