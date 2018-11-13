Правительство Великобритании завтра соберется для обсуждения проекта сделки по Brexit

Члены британского кабинета министров соберутся 14 ноября для обсуждения чернового варианта соглашения по условиям выхода страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе британского премьера Терезы Мэй.
«Кабинет [министров] проведет заседание завтра в 14:00 (16:00 по Киеву), на котором рассмотрит проект соглашения, достигнутого переговорными группами в Брюсселе, а также примет решение относительно дальнейших шагов. Члены правительства были приглашены ознакомиться с документом до начала заседания», — рассказал пресс-секретарь британского премьера.
Таким образом в течение сегодняшнего дня члены британского Кабмина должны ознакомиться с проектом сделки по Brexit в преддверии важного заседания правительства, по итогам которого должен быть определен формат выхода Великобритании из Евросоюза.
Ранее британская телерадиовещательная корпорация BBC сообщила о том, что британские и европейские переговорщики согласовали на техническом уровне соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit).
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и британские законодатели. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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