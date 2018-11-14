В Нью-Йорке за $35 млн продают вокзал Grand Central

Крупная американская транспортная компания, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на сообщение ее пресс-службы пишет Bloomberg. Сделку, по данным агентства, уже одобрил финансовый комитет компании. Ее стоимость составит $35 млн.
Помимо этого Metropolitan Transportation Authority, как отмечает агентство, собирается приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север (Harlem Line Metro North Railroad), а также купить пригородную железнодорожную линию Hudson Line. Последняя идет к северу от Нью-Йорка вдоль восточного берега реки Гудзон.
Ожидается, что полностью покупка нью-йоркского Центрального вокзала, пригородной железной дороги Метро-Север и линии Hudson Line Metropolitan Transportation Authority будет одобрена 15 ноября, отмечает агентство. Сделка, по его информации, будет закрыта через 11 месяцев. Сейчас Metropolitan Transportation Authority арендует эти активы.
Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка (Grand Central Station) является одним из старейших вокзалов в США. Впервые пассажиров Grand Central Station принял в 1913 году. Ежедневно вокзалом пользуются около 750 тыс. посетителей, что делает его одним из самых посещаемых мест в Нью-Йорке — вторым после Таймс-сквер.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016