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В Нью-Йорке за $35 млн продают вокзал Grand Central

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В Нью-Йорке за $35 млн продают вокзал Grand Central

Крупная американская транспортная компания, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на сообщение ее пресс-службы пишет Bloomberg. Сделку, по данным агентства, уже одобрил финансовый комитет компании. Ее стоимость составит $35 млн.

Помимо этого Metropolitan Transportation Authority, как отмечает агентство, собирается приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север (Harlem Line Metro North Railroad), а также купить пригородную железнодорожную линию Hudson Line. Последняя идет к северу от Нью-Йорка вдоль восточного берега реки Гудзон.

Ожидается, что полностью покупка нью-йоркского Центрального вокзала, пригородной железной дороги Метро-Север и линии Hudson Line Metropolitan Transportation Authority будет одобрена 15 ноября, отмечает агентство. Сделка, по его информации, будет закрыта через 11 месяцев. Сейчас Metropolitan Transportation Authority арендует эти активы.

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Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка (Grand Central Station) является одним из старейших вокзалов в США. Впервые пассажиров Grand Central Station принял в 1913 году. Ежедневно вокзалом пользуются около 750 тыс. посетителей, что делает его одним из самых посещаемых мест в Нью-Йорке — вторым после Таймс-сквер.

Нью-Йорк
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