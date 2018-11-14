В Нью-Йорке за $35 млн продают вокзал Grand Central

Крупная американская транспортная компания, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на сообщение ее пресс-службы пишет Bloomberg. Сделку, по данным агентства, уже одобрил финансовый комитет компании. Ее стоимость составит $35 млн.

Помимо этого Metropolitan Transportation Authority, как отмечает агентство, собирается приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север (Harlem Line Metro North Railroad), а также купить пригородную железнодорожную линию Hudson Line. Последняя идет к северу от Нью-Йорка вдоль восточного берега реки Гудзон.

Ожидается, что полностью покупка нью-йоркского Центрального вокзала, пригородной железной дороги Метро-Север и линии Hudson Line Metropolitan Transportation Authority будет одобрена 15 ноября, отмечает агентство. Сделка, по его информации, будет закрыта через 11 месяцев. Сейчас Metropolitan Transportation Authority арендует эти активы.

Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка (Grand Central Station) является одним из старейших вокзалов в США. Впервые пассажиров Grand Central Station принял в 1913 году. Ежедневно вокзалом пользуются около 750 тыс. посетителей, что делает его одним из самых посещаемых мест в Нью-Йорке — вторым после Таймс-сквер.