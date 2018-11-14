Нацбанк немного снизил гривну

Национальный банк Украины на среду, 14 ноября, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку — до 27,9182 грн за доллар против 27,9037 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,4386 грн против 31,4336 грн накануне.