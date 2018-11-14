Пресс-секретарь Порошенко прокомментировал его встречу с иерархами УПЦ

Президент Петр Порошенко во вторник действительно встретился с группой иерархов УПЦ МП и, таким образом, российский сценарий был сорван. Об этом написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
«Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ (МП), поддерживающие обращение ко Вселенскому Патриарху относительно предоставления автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины», — отметил он.
По словам Цеголко, президент проинформировал иерархов о своих переговорах со Вселенским патриархом Варфоломием, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора.
«Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, которое оказывается на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви», — рассказал пресс-секретарь главы государства.
Он также добавил, что Порошенко заверил иерархов, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции, а Вселенский патриарх со своей стороны гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине.
Как известно, 13 ноября должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась. УПЦ была согласна встречаться с Порошенко только на территории Лавры. В то же время президент настаивал на встрече в «Украинском доме». В результате встреча состоялась на условиях главы государства. Однако, по данным СМИ, на встречу с Петром Порошенко приехали всего три человека.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016