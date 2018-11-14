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Пресс-секретарь Порошенко прокомментировал его встречу с иерархами УПЦ

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Президент Петр Порошенко во вторник действительно встретился с группой иерархов УПЦ МП и, таким образом, российский сценарий был сорван. Об этом написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ (МП), поддерживающие обращение ко Вселенскому Патриарху относительно предоставления автокефалии, встретились в Украинском доме с Президентом Украины», — отметил он.

По словам Цеголко, президент проинформировал иерархов о своих переговорах со Вселенским патриархом Варфоломием, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора.

«Владыки рассказали Президенту о беспрецедентном давлении Москвы, которое оказывается на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что Порошенко заверил иерархов, что украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции, а Вселенский патриарх со своей стороны гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине.

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Как известно, 13 ноября должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась. УПЦ была согласна встречаться с Порошенко только на территории Лавры. В то же время президент настаивал на встрече в «Украинском доме». В результате встреча состоялась на условиях главы государства. Однако, по данным СМИ, на встречу с Петром Порошенко приехали всего три человека.

Петр Порошенко, УПЦ
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