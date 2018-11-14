«Нафтогаз» отложил размещение евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

НАК «Нафтогаз Украины» отложила размещение 5-летних евробондов, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на финансовом рынке.

«Размещение отложено из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры», — сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что компания не отказалась от выпуска ценных бумаг и может в любой момент вернуться на рынок, в том числе спустя несколько дней, если рыночная конъюнктура резко изменится.

Другой источник не смог подтвердить эту информацию. По его сведениям решение будет приниматься в среду. В то же время он отметил, что ситуация на рынке действительно не самая благоприятная.

«Нафтогаз Украины» пока не комментирует детали процесса.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» с 5 ноября проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. По данным источника в банковских кругах ориентир доходности 5-летних евробондов НАК «Нафтогаз Украины» в долларах находился на уровне 10,9% годовых.

В свою очередь глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время форума в Киеве 13 ноября высказал мнение, что ключевыми факторами, определяющими объем и стоимость внешних инвестиций в Украину, являются: наличие независимых компетентных регуляторов и справедливой судебной системы.

«Инвесторы во время роад-шоу заявили, что будут добавлять премию за эти риски», — сказал он.

Организаторами размещения евробондов выступают Citi и Deutsche Bank.