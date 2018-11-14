Гройсман назвал главные задачи правительства на 2019 год

Ключевые задачи правительства на 2019, на который запланировано проведение сразу двух избирательных кампаний — сохранение экономического роста и обеспечения необратимости реформ. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института (США).
«Перед нами стоят важные задачи. Главное — обеспечить стабильность. У нас есть сверхсерьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем многое для того, чтобы обеспечить рост. Вторая задача — не остановить реформы. И третье — обеспечить все, что зависит от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов», — цитирует его «Укринформ».
Эксперты НИИ приехали в Украину с целью оценки ситуации в государстве и настроений общества в контексте предстоящих выборов президента и парламента.
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