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Гройсман назвал главные задачи правительства на 2019 год

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Гройсман назвал главные задачи правительства на 2019 год

Ключевые задачи правительства на 2019, на который запланировано проведение сразу двух избирательных кампаний — сохранение экономического роста и обеспечения необратимости реформ. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института (США).

«Перед нами стоят важные задачи. Главное — обеспечить стабильность. У нас есть сверхсерьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем многое для того, чтобы обеспечить рост. Вторая задача — не остановить реформы. И третье — обеспечить все, что зависит от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов», — цитирует его «Укринформ».

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Эксперты НИИ приехали в Украину с целью оценки ситуации в государстве и настроений общества в контексте предстоящих выборов президента и парламента.

Владимир Гройсман
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Среда, 14 ноября 2018
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Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Танец черных лебедей

Если у любого экономиста спросить, будет ли глобальный кризис, он, не задумываясь, ответит – да. Вопрос только в том, когда этот самый кризис состоится. На горизонте мировой экономики всегда есть «неожиданные» риски (черные лебеди), которые так или иначе могут стать основой для очередного глобального коллапса. Десятилетний цикл, который мы просматривали в 1998/1999 гг. и в 2008/2009 гг., на уровне интуиции подводил многих к мысли, что 2018/2019 гг. ничем хорошим не закончатся. Но вот уже 2018 год подходит к концу, а кризиса все нет, хотя его ожидания усиливают ряд факторов.
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Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об элитах и фетишизации ВВП

Определенные виды экономической деятельности, засчитываемые в ВВП, не всегда связаны с созданием богатства в обществе - финансовые услуги, реклама, страховые и юридические услуги и т. д. (и даже военные расходы, но здесь стоит брать в расчет не только экономические резоны). Расчет ВВП приравнивает непродуктивную деятельность (рытье и закапывание одной и той же канавы приводит к росту ВВП) к деятельности продуктивной, генерирующей долгосрочную прибыль. Накопление физического капитала в виде инфраструктурного строительства также засчитывается в ВВП. Но порой инфраструктурное строительство (например, нужный для неких единичных мероприятий стадион) не создает богатство, а то и разрушает его.
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Рольф Добелли
писатель

Почему стоит перестать читать новости

СМИ кормят нас разной ерундой, лакомыми кусочками, которые на самом деле не касаются нашей жизни и не требуют мышления. Вот почему мы почти не ощущаем насыщения. В отличие от книг и длинных журнальных статей (которые требуют осмысления), мы можем проглотить безграничное количество новостей, этаких конфеток для ума. Сегодня мы достигли той же точки в отношении информации, на которой стояли 20 лет назад в отношении пищи. Мы начинаем осознавать, насколько новости могут быть токсичными.
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