Нацбанк укрепил курс гривны на 8 копеек

Национальный банк Украины на четверг, 15 ноября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 27,8394 грн за доллар против 27,9182 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,4474 грн против 31,4386 грн накануне.