США предостерегли компании ЕС от попыток обхода антииранских санкций

Европейские банки и компании, которые будут задействованы в будущем специальном механизме финансовых транзакций Евросоюза для обхода санкций США против Ирана, могут попасть под действие новых ограничительных мер. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Европейские банки и компании знают, что мы (США — Ред.) будем надежно обеспечивать соблюдение санкций против жестокого и насильственного режима Ирана», — приводит его слова агентство Reuters. Хук добавил, что любая крупная европейская компания предпочтет американский рынок иранскому.

С момента введения новых санкций США против Ирана в августе Евросоюз ввел в действие собственный блокирующий регламент, объявляющий санкции «юридически ничтожными на территории ЕС» и запрещающий их выполнение всеми регулирующими органами. Однако несколько крупных европейских компаний уже приступили к свертыванию своих проектов с Ираном, опасаясь потерь в сегменте бизнеса США.