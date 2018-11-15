США предостерегли компании ЕС от попыток обхода антииранских санкций

Европейские банки и компании, которые будут задействованы в будущем специальном механизме финансовых транзакций Евросоюза для обхода санкций США против Ирана, могут попасть под действие новых ограничительных мер. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
«Европейские банки и компании знают, что мы (США — Ред.) будем надежно обеспечивать соблюдение санкций против жестокого и насильственного режима Ирана», — приводит его слова агентство Reuters. Хук добавил, что любая крупная европейская компания предпочтет американский рынок иранскому.
С момента введения новых санкций США против Ирана в августе Евросоюз ввел в действие собственный блокирующий регламент, объявляющий санкции «юридически ничтожными на территории ЕС» и запрещающий их выполнение всеми регулирующими органами. Однако несколько крупных европейских компаний уже приступили к свертыванию своих проектов с Ираном, опасаясь потерь в сегменте бизнеса США.
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