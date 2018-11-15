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Украина с начала года снизила импорт нефти почти на треть

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Украина с начала года снизила импорт нефти почти на треть

Украина в январе-октябре 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 28,4% (на 243,287 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 613,046 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $346,575 млн, что на 4,9% меньше, чем в январе-октябре-2017 ($364,373 млн).

Из Азербайджана, в частности, поступило сырье на $321,944 млн, Ирана — на $14,538 млн, Алжира — на $7,176 млн, других стран — на $2,917 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина за отчетный период не осуществляла.

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Как напоминает агенство «Интерфакс-Украина», Украина в 2011 году импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 — 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 — 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в 2014 — 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн, в 2015 — 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн, в 2016 — 515,954 тыс. тонн на $173,835 млн, в 2017 — 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн.

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