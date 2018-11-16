Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 16 ноября, укрепил официальный курс гривны на 7 копеек - до 27,7743 грн за доллар против 27,8394 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к к евро установлен на уровне 31,3988 грн против 31,4474 грн накануне.