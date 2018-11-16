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Европейские СМИ: Суркис может быть причастен к кампании по дискредитации УЕФА

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Европейские СМИ: Суркис может быть причастен к кампании по дискредитации УЕФА

Вице-президент УЕФА и бывший глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис вероятно является главным бенефициаром информационной войны, которая ведется против действующего руководства Федерации футбола Украины и Европейского футбольного союза. Такое мнение высказали журналисты издания European Today в своем редакционном материале.

Эти выводы редакция European Today сделала после просмотра и анализа нового британского документального фильма «Muddy Waters», который посвящен именно последним событиям в украинском и европейском футболе.

Британские журналисты обратили внимание на то, что в последнее время в украинских и европейских СМИ появились сотни материалов с критикой как Федерации футбола Украины, так и ее руководителя Андрея Павелко.

«Наградой за эту локальную дезинформационную войну может быть высокая должность в УЕФА. Предыдущий глава ФФУ Григорий Суркис был членом исполнительного комитета руководящего органа европейского футбола с 2004 года. Но на предстоящих выборах, Федерация Футбола Украины выдвинула кандидатуру Андрея Павелко», — рассказывают авторы" Muddy Waters«.

«Полномочия Григория Суркиса в УЕФА истекают в феврале 2019 года. Следовательно, можно предположить, что именно желание Григория Суркиса, действующего вице-президента УЕФА, быть переизбранным в руководство европейского футбола и является причиной мощной информационной кампании против действующего руководства футбола украинского, попыткой надавить на Андрея Павелко, чтобы тот отказался баллотироваться в УЕФА и предложил вместо себя именно Григория Суркиса», — пишут журналисты в European Today.

Вероятным подтверждением причастности Григория Суркиса к кампании по дискредитации УЕФА и руководства ФФУ является участие в «информационной войне» медиа, которые связывают с Виктором Медведчуком — давним другом и партнером Суркиса.

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В своем документальном фильме британские журналисты проверили обвинения в адрес Федерации футбола Украины. В частности, побывали на Заводе по производству искусственной травы в Киевской области, ознакомились с документами, подтверждающими — появление компании из Объединенных Арабских Эмиратов в соглашении о создании Завода — это было прямое требование немецкого партнера ФФУ — компании Polytan.

Документальный фильм «Muddy Waters» был презентован на этой неделе в Лондоне, украиноязычную версию в ближайшее время покажут и на украинском телевидении.

УЕФА, Григорий Суркис
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