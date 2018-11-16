В Нацбанке раскритиковали «Ощадбанк» за неэффективную работу

Государственный «Ощадбанк» должен пересмотреть бизнес-модель, поскольку остается операционно убыточным, а его соотношение платежей и поступлений — отрицательным. Об этом рассказала на Fitch Rating Annual Conference первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает Liga.net.
«Банки, которые финансируют инвестиции в корпоративный сегмент за счет розницы, как правило, становятся наиболее убыточными. Внутренняя реформа и модернизация — это хорошо, но мы понимаем, что с такой большой сетью отделений трудно достичь видимого эффекта без ощутимого увеличения затрат» — сказала Рожкова.
НБУ надеется, что ситуация в банке изменится с созданием независимого наблюдательного совета.
«Набсовет и собственник должны пересмотреть цели, к которым будет стремиться „Ощад“. Но переориентировать бизнес-модель будет трудно, учитывая объем NPL (проблемных кредитов — Ред) банка, для этого нужны очень большие инвестиции», — отметила Рожкова.
Также она отметила, что «Ощадбанку» стоит отдать должное за активное использование механизма финансовой реструктуризации проблемной задолженности — в этом направлении банк опережает других участников рынка.
Ранее Рожкова раскритиковала госбанки за непрозрачную отчетность об инвестициях, которые вкладывает в них государство.
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