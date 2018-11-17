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Эксперты стран Запада дали более 50 рекомендации для подготовки к выборам в Украине

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Эксперты стран Запада дали более 50 рекомендации для подготовки к выборам в Украине

Делегация Национального демократического института (США) и депутатов Европейского парламента подготовили 51 рекомендацию для подготовки к выборам в Украине в 2019 году, в частности рекомендовали компании Facebook открыть офис в Киеве, сообщила региональный директор программ региона Евразии Национального демократического института Лора Джуетт.

«Facebook должен открыть офис в Украине и вместе с другими цифровыми платформами объединиться для борьбы с дезинформацией... Если мы говорим о борьбе с вмешательством Кремля для обеспечения стабильности в стране, то соцсети и цифровые платформы должны помочь Украине в этих стремлениях. Все кандидаты должны иметь равный доступ к СМИ, а также необходимо бороться с негативным влиянием дезинформации. Необходимо прилагать усилия для борьбы с проявлениями политической коррупции, включая фальсификацию, и отслеживать финансирование партий», — сказала она на пресс-конференции в субботу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам Джуетт, необходимо также придерживаться равного гендерного представительства женщин и мужчин.

«Кандидаты должны строить свои кампании на конструктиве, направленными на объединение, а СМИ должны отмечать, что это именно политическая реклама, а не информация», — пояснила она.

В свою очередь, депутат Европарламента Дарюш Росати отметил интенсификацию дезинформации в Украине.

«Наши рекомендации направлены на то, чтобы поощрить украинскую власть принимать ключевые реформы в избирательном законодательстве и за его пределами, которые будут способствовать тому, чтобы выборы были справедливыми и прозрачными», — пояснил он.

Евродепутат Ребекка Хармс уточнила, что на встрече со спикером парламента Украины Андреем Парубием была подчёркнута необходимость внедрения пропорциональной избирательной системы вместо смешанной.

«После встречи с ЦИК мы рекомендовали парламенту включить внутренне перемещённых лиц и трудовых мигрантов в избирательный процесс», — добавила Хармс.

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Кроме того, делегация рекомендовала предоставить ресурсы ЦИК для обновления технических средств для борьбы с кибератаками.

Выборы-2019
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