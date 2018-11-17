Во Франции протестуют водители, есть погибший и раненые

По всей Франции в субботу проходят протесты водителей против роста цен на топливо, которые уже ознаменовались трагическими инцидентами. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на BFMTV.
Ожидается, что по всей стране состоится более 1500 акций «желтых жилетов», как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута водителей — ярко желтого светоотражающего жилета.
Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, утром по всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек.
С утра протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.
Не обошлось и без инцидентов. В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.
Кроме того, по данным МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе, сбитый автомобилем. Также сообщается по меньшей мере об одном травмированном правоохранителе.
«Идея протеста — стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенье, понедельник» — заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.
Отдельные из организаторов протеста декларируют в регионах готовность идти в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.
Стоит отметить, что 74% французов, по данным опроса, поддерживают акции протеста водителей.
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