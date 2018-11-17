США намерены сохранять санкции против России до возврата Крыма

Соединенные Штаты Америки намерены сохранять санкции против России до возврата аннексированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина-США, опубликованное на сайте посольства Украины.
Сообщается, что на заседании комиссии США подтвердили приверженность поддержке санкций в отношении России за агрессию против Украины, пока РФ полностью не выполнит минские договоренности и не вернет контроль над Крымом. Американская сторона также заявила о поддержке политики непризнания аннексии Крыма.
Кроме того, Вашингтон осуждает агрессивные действия России против международных морских перевозчиков в Черном и Азовском морях.
«Обе стороны подчеркнули, что агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые экономические, социальные и экологические угрозы для целого азово-черноморского региона», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон выступает за размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе для имплементации минских соглашений.
Кроме того, в совместном заявлении зафиксирована поддержка США вступления Украины в НАТО.
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