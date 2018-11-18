СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Януковича в Москве

Экс-президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифасовского в Москве.
Об этом сообщает российское издание «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.
По данным газеты, Януковича госпитализировали 16 ноября с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис.
«В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику» говорится в сообщении газеты «Комсомольская правда» в воскресенье утром.
Информацию о госпитализации Януковича позже подтвердили в справочной НИИ Склифософского, пишет РИА Новости.
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