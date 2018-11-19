Суд перенес на декабрь последнее слово Януковича в деле по госизмене

Оболонский районный суд г.Киева перенес выступление экс-президента Украины Виктора Януковича с последним словом по делу о государственной измене на 5 декабря из-за полученной им травмы. Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник, учтя предоставленную стороной защиты информацию о состоянии здоровья обвиняемого, сообщает Интерфакс-Украина.
«В Украине Конституцией определено, что жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью. Данному суду не нужно правосудие только ради самого правосудия, правосудие должно осуществляться только ради справедливости», — отметил председательствующий судья Владислав Девятко.
При этом он подчеркнул, что Янукович может выступить в суде с последним словом сидя или лежа из больницы, что неоднократно практиковалось судом в других процессах.
Адвокат Януковича Александр Горошинский отметил в суде, что приблизительный срок пребывания Виктора Януковича на лечении составляет 2-3 недели. Он утверждает, что экс-президенту был наложен лангет, в котором зафиксирована нога и позвоночник.
При этом прокурор Руслан Кравченко поставил под сомнение тяжесть травмы Януковича, исходя из содержащейся в медицинской справке информации. «Данная травма не является тяжелой, и она дает возможность обвиняемому выступить с последним словом. В предоставленной справке не указано, что обвиняемый обязательно должен находиться в больнице, и что он не может принимать участие в судебном процессе», — указал он.
Судья, в свою очередь, призвал адвоката озвучивать только достоверную информацию. «Ни одного слова о травме позвоночника в справке нет, и ни одного слова о лангете позвоночника в справке нет», — отметил он.
Тем не менее, суд принял во внимание информацию стороны защиты о полученной Януковичем травмы и его госпитализации на территории Российской Федерации, и перенес его выступление с последним словом на 9:00 5 декабря.
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