Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине и пути возможного реагирования на факт проведения так называемых выборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Валльстрём перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, которое происходит в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Важно, чтобы эта ситуация не стала чем-то вроде замороженного конфликта, о котором со временем все забудут. Мы будем реагировать на так называемые выборы на Донбассе — и это еще одна тема для обсуждения сегодня», — отметила шведский дипломат.

Вальстрём в то же время подчеркнула, что вопрос о введении новых санкций против России не внесен в повестку дня сегодняшней встречи.

«В настоящее время рассмотрение вопроса о новых санкциях против России не стоит в повестке дня. Как вы знаете, этот вопрос требует единства. Для нас самое важное, чтобы Украина добивалась успеха, лучше координировать наши усилия в этом направлении», — добавила она.

Глава МИД Швеции отдельно заявила, что министры рассмотрят пути взаимодействия с Украиной, целью которой должно быть оказание помощи людям, оказавшимся в зоне конфликта и находящимся в очень тяжелых гуманитарных условиях. «Важно помнить о страданиях многих гражданских. Мы должны обсудить, как нам взаимодействовать с Украиной, что мы можем сделать, чтобы помочь гражданскому населению», — сказала Вальстрём.