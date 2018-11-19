В ЕС заявили о завершенными переговоров с Великобританией по Brexit

Двадцать семь стран-членов Евросоюза договорились не возобновлять переговоры о проекте соглашения с Лондоном по выходу Великобритании из ЕС, заявил министр Австрии по делам ЕС Гернот Блюмель в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

«Обсуждение соглашения о выходе теперь будет закрыто. В течение долгих месяцев мы вели интенсивные и трудные переговоры», — сказал Блюмель журналистам в Брюсселе.

По словам австрийского министра, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС, «первый сложный шаг сделан». Он отметил, что теперь переговоры в Брюсселе сосредоточатся на «политической декларации» о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Ранее в понедельник координатор Евросоюза на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье сообщил, что совет ЕС согласился с пакетом документов по соглашению по Brexit.

«Министры (члены Совета ЕС — Ред.) согласны с пакетом в целом, в частности, что касается упорядоченного выхода», — сказал он. По его словам, «это соглашение дает возможность упорядоченного выхода, который в интересах всех. Он позволит открыть путь к амбициозному партнерству».

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее объявил, что назначил саммит ЕС для рассмотрения проекта соглашения о Brexit на 25 ноября.

Ранее, 14 ноября, британский Кабмин согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, согласованная ею сделка отвечает на все требования британцев на референдуме: возвращает Великобритании контроль над своими средствами, законами и границами, а также прекращает свободное перемещение людей, защищает рабочие места и обеспечивает безопасность.

Проект соглашения затрагивает различные сферы отношений ЕС и Великобритании после «развода», в том числе таможенную, торговую, юридическую и вопрос границ.