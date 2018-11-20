Венесуэла может пополнить список «спонсоров терроризма»

Администрация президента США Дональда Трампа планирует включить Венесуэлу в число стран — спонсоров терроризма, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. В данный список США включают государства, обвиняемые в неоднократной поддержке международного терроризма. Сейчас в него входят Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.
Сенатор-республиканец Марк Рубио предлагал внести в список Венесуэлу, отметив возможные связи этой страны с ливанской военизированной шиитской организацией «Хезболла» и «Революционными вооруженными силами Колумбии».
На данный момент неизвестно, приняли ли власти решение, отмечает WP, однако Госдеп США начал собирать у различных ведомств информацию о возможных последствиях такого хода.
По словам собеседника Reuters, администрации Трампа будет нелегко доказать связи Венесуэлы с терроризмом. Рубио, который инициировал включение Венесуэлы в список спонсоров террора, не предоставил никаких доказательств, пишет агентство.
В случае если Венесуэлу включат в список спонсирующих терроризм государств, против Каракаса введут санкции, включающие запрет на поставки оружия и экономическую помощь, а также контроль за экспортом товаров двойного назначения и различные финансовые ограничения.
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