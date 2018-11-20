Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 20 ноября, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку - до 27,7648 грн за доллар против 27,75497 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7269 грн против 31,4908 грн накануне.