В Молдове могут ограничить использование русского языка

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект, обязывающий всех депутатов знать государственный язык и использовать его в работе. Как сообщает молдавское издание NewsMaker, законопроект зарегистрировали депутаты Либеральной партии.
Законопроект запрещает баллотироваться в парламент гражданам, которые не владеют румынским языком.
Законопроект также предлагает не переводить законопроекты на русский и обязать депутатов выступать в парламенте только на государственном языке.
В случае принятия законопроекта юридической комиссии парламента будет поручено разработать механизм проверки знания депутатами языка.
Авторы законопроекта объясняют инициативу решениями Конституционного суда о признании верховенства Декларации независимости над Конституцией, в которой румынский назван государственным языком, и о признании «устаревшим» закона «О функционировании языков».
В пояснительной записке говорится, что поскольку КС признал устаревшим закон, то нет необходимости сохранять и статус русского языка — «официального языка СССР».
На переводе законопроектов на русский язык планируют сэкономить 1,5 млн леев (2,4 млн грн) в год.
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