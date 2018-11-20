Порошенко ждет от Рады голосования за НАТО и бюджет

Президент Украины Петр Порошенко ожидает поддержки в скором времени парламентом законопроекта с поправками в Конституцию, которые закрепляют евроатлантический курс Украины.

«Я надеюсь, что в ближайшее время парламент проголосует изменения в Конституцию по ЕС и НАТО, чтобы продемонстрировать безоткатность», — сказал он в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации во вторник, передает «Интерфакс-Украина».

Президент также ожидает утверждения Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете на 2019 год, подчеркнув при этом, что это позволит Украине получить транш Международного валютного фонда, макрофинансовую помощь ЕС, а также кредит Всемирного банка.