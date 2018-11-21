Рада сегодня рассмотрит изменения в семейный кодекс

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о введении упрощенной процедуры регистрации брака для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.
В частности для граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины, станет возможным зарегистрировать брак в день подачи заявления о его регистрации.
Также депутаты планируют ратифицировать ряд международных договоров.
Второе чтение в Раде пройти проект закона № 7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений».
Также народные депутаты собираются рассмотреть правительственный законопроект № 5023 «О внесении изменения в статью 44 Закона Украины» О высшем образовании ". Предполагается, что принятие законопроекта позволит детям, лишенным родительской опеки, вступать в ВУЗы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.
Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. Далее запланирована работа в комитетах, фракциях и группах. В частности, в 15:00 состоится заседание Комитета ВР по вопросам бюджета, на котором будет рассматриваться подготовленный ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2019 год.
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