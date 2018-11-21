Печатная версия журнала Glamour, издававшаяся 80 лет, прекращает выход

Американский ежемесячный женский журнал Glamour в ноябре в последний раз выпустит печатную версию, пишет The New York Times.
Издательство Condé Nast решило полностью перевести работу журнала в цифровой формат. В январе главным редактором Glamour назначили Саманту Бэрри, которая раньше была исполнительным продюсером социальных и новых СМИ в CNN, и она говорила, что хочет усилить онлайн-направление работы. «Именно там находится аудитория, и именно там наш рост. Этот ежемесячный график для аудитории Glamour больше не имеет смысла», — отмечала Бэрри.
После ее прихода аудитория онлайн-версии журнала выросла: ежемесячно его читают 6,3 млн уникальных пользователей, а количество подписчиков канала Glamour на YouTube выросла на 110% — до 1,6 млн.
По словам Бэрри, периодически журнал может выпускать печатные материалы, связанные с премией «Женщина года», которую он проводит, или с темами про власть и деньги.
Первый номер Glamour вышел в США в апреле 1939 года, изначально он назывался Glamour of Hollywood. В США печатную версию читали более 2 млн человек. Журнал издавался в 14 странах, его мировая аудитория достигала 12 млн человек.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016