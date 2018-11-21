В УЕФА обнародовали расписание второго сезона Лиги наций

Матчи первого тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый тур второго розыгрыша Лиги наций пройдет 3-5 сентября 2020-го, второй — 6-8 сентября, третий — 8-10 октября, четвертый — 11-13 октября, пятый — 12-14 ноября, шестой — 15-17 ноября.

Сборная Украины в следующем розыгрыше турнира будет выступать в элитной лиге А, где также выступят сборные Англии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Дании, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов, Франции и Швеции. Победители групп лиги А попадут в финальную стадию турнира, которая пройдет в июне 2021 года. Команды, занявшие последние места, опустятся в лигу В.

В лиге В выступят команды Австрии, Германии, Исландии, Норвегии, Польши, Сербии, Уэльса, Финляндии, Хорватии, России, Чехии и Шотландии. По результатам жеребьевки команды будут разделены на четыре группы. Жеребьевка пройдет в январе или феврале 2020 года, посев команд станет известен позднее.

Лигу C составят сборные Албании, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Косова, Македонии, Румынии, Словакии, Турции, Северной Ирландии, Словакии и Черногории. В лиге D выступят сборные Азербайджана, Андорры, Армении, Гибралтара, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Сан-Марино, Словении, Фарерских островов и Эстонии.

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла первое место в своей лиге, что позволило ей перейти в элитный дивизион.