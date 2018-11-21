Лоукостер SkyUp запустил продажу билетов по Украине

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как национальный лоукостер, запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону. Об этом сообщает avianews.com.

Согласно обнародованному расписанию, полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года и будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. С аналогичным расписанием будут запущены рейсы между Одессой и Харьковом.

Минимальная цена билета в одну сторону — от 500 грн с учетом перевозки только 7 кг ручной клади. Стоимость авиабилета с включенным багажом до 23 кг начинается от 800 грн в одну сторону.

В настоящее время SkyUp выполняет только чартерные рейсы в интересах туроператора Join UP!

Сейчас флот лоукоста состоит из двух Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. До конца года авиаперевозчик намерен расширить свой парк за счет еще одного Boeing 737-800 и одного Boeing 737-700.

22 октября SkyUp запустила продажи билетов по лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

ООО «Авиакомпания «Скайап» было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Ее руководителем стал авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. Форма собственности указанной компании — на 100% частная. Главный акционер SkyUp — ООО «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.