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Еврокомиссия определила главные экономические вызовы, стоящие перед ЕС

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Еврокомиссия определила главные экономические вызовы, стоящие перед ЕС

Экономика Европейского союза продолжит демонстрировать положительную динамику в 2019 году, избегнув спада уже шестой год подряд. Об этом говорят расчеты Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, приведенные в ежегодном экономическом обзоре (Annual Growth Review), опубликованном 21 ноября.

Евросоюз смог восстановиться после финансового и экономического кризиса 2008 года, говорится в докладе. «Сейчас экономика Европы демонстрирует рост уже шестой год подряд, и этот рост сопровождается наращиванием инвестиций, восстановлением спроса населения, улучшением бюджетной ситуации в странах ЕС и увеличением рабочих мест», — констатируют авторы.

Они также считают, что экономический рост в странах еврозоны приобрел более равномерный характер. Это значит, что страны с меньшим уровнем ВВП на человека демонстрируют более высокие темпы роста, чем обеспеченные. Таким образом, сокращается неравенство между странами валютного союза, отмечено в документе.

ЕС также удалось создать рекордное число рабочих мест. Работу имеют 239 млн европейцев из примерно 380 млн, относящихся к работоспособному населению, отмечается в документах Еврокомиссии. Уровень занятости вырос среди всех категорий населения: мужчин — с 78% в 2017 году до 79% по состоянию на второй квартал 2018-го, женщин — с 66,5 до 67,5%, граждан от 20 до 64 лет — с 72,2 до 73,2%, пожилых рабочих от 55 до 64 лет — с 57,1 до 58,6%. Такие данные приводятся в обзоре трендов рынка труда ЕС.

В докладе также приводятся достижения Еврокомиссии за период после 2014 года, когда ее возглавил Жан-Клод Юнкер. В частности, в ЕС было создано 12,4 млн рабочих мест, что позволило сократить общий уровень безработицы с 10% в 2014 году до 6,8% в 2018-м (согласно текущим прогнозам). Размер государственного долга стран ЕС удалось сократить на 7,1% ВВП. Промышленное производство выросло на 9,2%.

Несмотря на все эти достижения, Евросоюзу необходимо преодолеть ряд вызовов, констатирует Еврокомиссия. Среди основных рисков выделили сохраняющееся материальное неравенство между социальными слоями, угрозу протекционизма и высокий уровень госдолга в некоторых странах. В ЕС также обеспокоены проблемами окружающей среды и демографическими изменениями, в том числе связанными с миграцией.

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Еще одна проблема — снижающаяся производительность труда. За последние два десятилетия общий коэффициент производительности в зоне евро отстал от основных мировых конкурентов — США и Японии. Внутри ЕС производительность по странам и фирмам также различается. Особенно Еврокомиссия выделяет сокращение производительности в секторе услуг.

ЕС, Еврокомиссия
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Среда, 21 ноября 2018
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