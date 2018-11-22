Нацбанк немного понизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 22 ноября, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку — до 27,7749 грн за доллар против 27,7639 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6884 грн против 31,7091 грн накануне.