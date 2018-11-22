В результате наезда на группу школьников в Китае погибли пять человек

В провинции Ляолин на северо-востоке Китая на толпу школьников наехал автомобиль. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».
Инцидент произошел в 12:00 по местному времени (6:00 по Киеву) в городе Хулудао около одной из местных начальных школ. Машина, которая двигалась по встречной полосе, на полной скорости врезалась в детей и подростков, которые переходили через дорогу. Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
Полиция открыла расследование. СМИ уточняют, что водитель уже задержан и взят под стражу. Правоохранители устанавливают мотивы его действий.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016