В результате наезда на группу школьников в Китае погибли пять человек

В провинции Ляолин на северо-востоке Китая на толпу школьников наехал автомобиль. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

Инцидент произошел в 12:00 по местному времени (6:00 по Киеву) в городе Хулудао около одной из местных начальных школ. Машина, которая двигалась по встречной полосе, на полной скорости врезалась в детей и подростков, которые переходили через дорогу. Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.

Полиция открыла расследование. СМИ уточняют, что водитель уже задержан и взят под стражу. Правоохранители устанавливают мотивы его действий.