«Нафтогаз» в декабре снизит цену на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2018 года снизит на 17% цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, – до 11 тыс. 152,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.
Для других промышленных предприятий (без предоплаты) цена составит 12 тыс, 180,00 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что ниже ноябрьской цены для них на 16,5%.
Напомним, что в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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