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Гражданам ЕС после Brexit придется получать визы в Британию

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Гражданам ЕС после Brexit придется получать визы в Британию

Европейским гражданам, которые намерены приехать в Великобританию на долгосрочной основе после выхода страны из состава ЕС (Brexit), придется получать визы, так как принцип свободного перемещения граждан перестанет действовать. Об этом говорится в одобренном в четверг Лондоном и Брюсселем проекте Политической декларации по будущим отношениям между Евросоюзом и Соединенным Королевством, выдержки из которого приводит телеканал Sky News.

«Стороны нацелены на то, чтобы посредством внутреннего законодательства обеспечить безвизовый режим для краткосрочных поездок», — отмечается в документе. При этом речи не идет о безвизовом въезде на долгосрочной основе. Лондон и Брюссель договорились согласовать в дальнейшем, какие именно будут введены визы для долгосрочных поездок.

«Стороны согласились рассмотреть условия для въезда и пребывания [на территории страны] с целью проведения исследований, учебы, тренингов и обмена молодыми учащимися», — отмечается в тексте 26-страничной декларации.

Лондон и Брюссель указали на то, что возвращение к визовому режиму понадобится из-за того, что Великобритания решила отказаться от действующего в ЕС принципа свободного передвижения граждан. «Отмечая, что Великобритания приняла решение о том, что принцип свободного перемещения лиц между ЕС и Соединенным Королевством более не будет применяться, стороны должны согласовать новые правила передвижения», — говорится в документе.

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Проект политической декларации был согласован во время двухчасовой встречи в Брюсселе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Документ был разослан в четверг лидерам всех 27 государств Евросоюза в преддверии намеченной на воскресенье экстренной встречи.

Brexit
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