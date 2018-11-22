«Нафтогаз» обвинил облгазы Фирташа в угрозе срыва отопительного сезона

Саботаж облгазами внедрения системы суточного балансировки газа ставит под угрозу проведение отопительного сезона. Об этом говорится в заявлении «Нафтогаза».
«В связи с запланированным внедрением с 1 декабря 2018 системы суточного балансировки газа НАК „Нафтогаз Украины“ обращает внимание на откровенный саботаж начала работы системы со стороны облгазов, большинство из которых принадлежит группе РГК Дмитрия Фирташа», — заявила компания.
Отмечается, что неполная или недостоверная информация о потребителях, предоставленная облгазами в Информационную платформу Укртрансгаза, делает невозможным корректную регистрацию потребителей, в том числе тех, которые имеют право на получение газа на условиях ПСО.
«Нафтогаз» отмечает, что операторы ГРМ так и не выполнили в полном объеме свои обязательства по корректному наполнению Информационной платформы. Более того, треть операторов ГРМ вообще проигнорировали необходимость предварительного тестирования Информационной платформы и не внесла никакой информации о своих потребителях газа.
Введение суточной балансировки в таких обстоятельствах приведет к тому, что многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от «Нафтогаза», что приведет фактически к срыву отопительного сезона.
«Нафтогаз» не сможет предоставлять номинации потребителям на условиях ПСО, данные о которых отсутствуют в Информационной платформе. При этом, согласно Кодексу ГТС, облгазы имеют право отключать потребителей, которым не предоставлены номинации.
Нафтогаз обратился к председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко с соответствующим письмом.
Напомним, ранее НКРЭКУ, перенесла дату внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года.
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