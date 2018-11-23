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Медведчук регулярно бывает у Порошенко и даже ездил к нему домой

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Медведчук регулярно бывает у Порошенко и даже ездил к нему домой

Лидер организации «Украинский выбор - право народа» регулярно ездит на Банковую в администрацию президента Украины Петра Порошенко, говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях». Кроме того, журналисты зафиксировали неафишируемый визит Медведчука в частный дом президента в Козине.

В течение четырех месяцев наблюдения за визитерами президента «Схемы» заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в Администрацию главы государства. А накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды - в администрации президента (24 октября) и дома у Порошенко в Козине (27 октября).

Каждый раз встречи политика и украинского президента пытались засекретить - работники Управления государственной охраны и Национальной полиции совершали попытки предотвратить фиксации этих фактов журналистами. Так, прямо перед заездом в имение президента журналистов остановили полицейские. Впрочем, «Схемы» все таки сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно домой к президенту.

Через несколько часов авто сопровождения Медведчука покинуло дом президента, но не через гостевые, а через дополнительные ворота. Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента также пыталась помешать видеофиксации - водитель ослепил журналистов фарами.

У Порошенко встречи с Медведчуком журналистам объяснили так: «Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно ради сдвига с мертвой точки этого вопроса», - говорится в ответе пресс-службы президента.

У Порошенко опровергли совместные с Медведчуком бизнес-интересы, а также отметили, что президент «открыто называет Россию - страной-агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука».

Петр Порошенко, Виктор Медведчук
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