Нацбанк укрепил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины на пятницу, 23 ноября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 27,7458 грн за доллар против 27,7749 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6386 грн против 31,6884 грн накануне.