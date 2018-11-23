Порошенко подписал законы про «евробляхи»

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, легализующие «ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства» автомобили с европейскими номерами. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

По его словам, полученные от введенного закона налоги «пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию». Порошенко отметил, что принятие законов — «непростой компромисс между государством и владельцами автомобилей».

Напомним, что в Украине с 20 ноября проходят акции протеста автомобилистов, которые выступали против предложенных государством условий легализации транспортных средств, ввезенных из-за рубежа. Во многих регионах активисты блокировали движение транспорта.

Порошенко призвал их прекратить протест и «воспользоваться льготным порядком растаможивания». По его словам, налоги необходимы для строительства дорог, содержания армии, развития образования.

Соответствующие законы были приняты Радой 8 ноября. Документы устанавливают новые акцизы на ввоз в страну подержанных автомобилей из Европы, а также ужесточают ответственность за нарушение таможенных правил.