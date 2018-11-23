Цена Bitcoin впервые за год опустилась ниже $4200

Утром 23 ноября среднерыночный курс Bitcoin опускался ниже отметки в $4200, до $4195, после чего незначительно вырос. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне $4276. В то же время курс токена XRP от компании Ripple снизился до $0,40, цена Ethereum упала до $123.

Общая капитализация рынка опустилась до $138 млрд, с 7 ноября она сократилась на $82 млрд, а в январе этот показатель превышал $830 миллиардов. За последние 3 дня объем торгов криптовалютой упал практически в два раза — с $24 млрд до $14 миллиардов.