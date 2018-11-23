Лондонский суд отказался рассматривать иск Приватбанка к Коломойскому

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

«Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий — на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, — он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров», — рассказывают в финучреждении.

«Это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его», — говорится в сообщении.

«Судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврат этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудие между сторонами», — цитируются в заявлении слова председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.