Нефть рухнула за день на 5%

Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в пятницу, 23 ноября, опустились ниже отметки в $60 за баррель. Падение за день составило около 5% (минус почти $3), свидетельствуют данные торгов.
По данным на 15:45 по Киеву, за баррель давали $59,64. Последний раз Brent торговалась на уровне ниже $60 в конце октября 2017 года.
Падает в цене и WTI. Баррель нефти этой марки также в районе 15.45 по Киеву торговался на уровне $50,95, потеряв за день более 6% (минус примерно $3,5).
Bloomberg отмечает, что нефть дешевеет на фоне заявлений Саудовской Аравии. Эр-Рияд отчитался, что объем добычи в королевстве достиг возможных рекордных показателей. По данным министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, королевство производит ежедневно более 10,7 млн барр. в сутки, что является показателем того, что Эр-Рияд довел объем добычи до рекордных уровней.
Саудовская Аравия также заявила, что в декабре намерена несколько снизить производство, однако если ОПЕК+ не смогут достичь новой сделки по ограничению добычи нефти, аналитики ожидают перенасыщения рынка в 2019 году. Параллельно на нефтяные цены оказывают влияние растущие в течение девяти недель подряд запасы нефти в США, отмечает агентство.
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