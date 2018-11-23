Порошенко заявляет, что со Словакией Украина еще не поссорилась

В отношениях между Украиной и Словацкой Республикой нет никаких проблемных вопросов. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместном с президентом Словакии Андреем Киской брифинге в Киеве, сообщает Укринформ.
«Наш диалог со Словакией поисходит по совершенно разным направлениям. Мы сегодня констатируем, что у нас нет проблем со Словакией», — подчеркнул Порошенко.
Глава государства поблагодарил словацкого коллегу за твердую и неизменную поддержку европейского и евроатлантического выбора Украины.
Он также заверил, что Украина ценит проявление солидарности Словацкой Республики в чествовании 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа.
Кроме того, Порошенко поблагодарил Братиславу за помощь в реабилитации украинских бойцов. По его словам, только с начала 2018 года 52 украинских военнослужащих прошли реабилитацию в Словакии.
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