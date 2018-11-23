В суде Одессы массовая драка, десятки задержанных

В одном из судов Одессы в пятницу при рассмотрении земельных вопросов возник конфликт между представителями двух сторон, который перерос в массовую драку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
«В Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон — участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку. Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация», — отметили правоохранители.
В полиции рассказали, что анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, и большинство из них — жители других регионов Украины.
«Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу», — добавили в пресс-службе НПУ.
Советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что суд рассматривал дело в отношении земельных участков в поселке Затока Белгород-Днестровского района.
Он уточнил, что мужчины, которые прибыли из разных областей, попытались сорвать судебное заседание.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016