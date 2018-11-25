Стал известен размер первого транша по новой программе МВФ

Первый транш по новой программе Международного валютного фонда (МВФ) для Украины составит $1,5 млрд. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник, знакомый с результатами переговоров с МВФ.
«Первый транш составит $1,5 млрд, второй и третий транши — по $1,2 млрд», — отметил источник.
По прогнозам источника издания, общая сумма средств, выделенных для Украины, к концу 2018 года может составить $2,5 млрд.
Напомним, что правительство рассчитывает получить транш от МВФ в декабре этого года, после окончательного утверждения бюджета на 2019 год.
Соглашение между Украиной и МВФ о предоставлении кредита на $3,9 млрд было достигнуто в середине октября. Деньги, предоставленные в кредит, будут направлены на работы по снижению инфляции, консолидации бюджетных средств, а также на проведение реформ.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016