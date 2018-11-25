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МИД Украины обвинил РФ в инциденте с кораблями в районе Керченского пролива

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МИД Украины обвинил РФ в инциденте с кораблями в районе Керченского пролива

Министерство иностранных дел Украины обвинило Российскую Федерацию в инциденте с тремя украинскими суднами, которые совершают переход из Одессы в Мариуполь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — добавили в МИД.

Ранее 25 ноября в погрануправлении ФСБ России по Крыму сообщили, что три корабля Военно-морских сил Украины якобы незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют.

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Между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины.

Керченский пролив, Азовское море
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