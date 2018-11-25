Лондон получил доступ к внутренним документам Facebook

Парламент Великобритании получил доступ к внутренним документам Facebook, среди которых может быть переписка главы соцсети Марка Цукерберга с топ-менеджерами компании. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно данным журналистов документы могут быть связаны с судебным разбирательством компании Six4Three и Facebook. В частности, компания подала в суд Калифорнии иск против соцсети, обвинив Facebook в использовании персональных данных пользователей в своих целях.

Тогда, по информации телеканала, внутренние документы социальной сети, которые относились к делу, получил в распоряжение адвокат главы Six4Three Тед Крамер. При этом Верховный суд Сан-Матео в Калифорнии запретил передавать данную информацию. Однако позднее, 19 ноября, Крамер получил запрос от главы парламентского комитета Великобритании Дэмиана Коллинза предоставить эти документы Лондону.

Узнав об этом,Facebook обратился в суд, который повторно запретил распространять копии документов, отметив, что нарушение запрета «будет считаться актом неуважения к суду». Тем не менее 23 ноября, представитель Six4Three в суде Стюарт Гросс в интервью CNN заявил, что комитет парламента неизвестным путем получил необходимые документы. Гросс призвал парламентариев вернуть документы и воздержаться от их просмотра.