Лондон получил доступ к внутренним документам Facebook

Парламент Великобритании получил доступ к внутренним документам Facebook, среди которых может быть переписка главы соцсети Марка Цукерберга с топ-менеджерами компании. Об этом сообщил телеканал CNN.
Согласно данным журналистов документы могут быть связаны с судебным разбирательством компании Six4Three и Facebook. В частности, компания подала в суд Калифорнии иск против соцсети, обвинив Facebook в использовании персональных данных пользователей в своих целях.
Тогда, по информации телеканала, внутренние документы социальной сети, которые относились к делу, получил в распоряжение адвокат главы Six4Three Тед Крамер. При этом Верховный суд Сан-Матео в Калифорнии запретил передавать данную информацию. Однако позднее, 19 ноября, Крамер получил запрос от главы парламентского комитета Великобритании Дэмиана Коллинза предоставить эти документы Лондону.
Узнав об этом,Facebook обратился в суд, который повторно запретил распространять копии документов, отметив, что нарушение запрета «будет считаться актом неуважения к суду». Тем не менее 23 ноября, представитель Six4Three в суде Стюарт Гросс в интервью CNN заявил, что комитет парламента неизвестным путем получил необходимые документы. Гросс призвал парламентариев вернуть документы и воздержаться от их просмотра.
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