Нацбанк продал золотых монет почти на 3 миллиона

Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет «25 лет независимости Украины». Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная — 119,180 тысяч гривен.
Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 млн гривен.
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