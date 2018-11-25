Нацбанк продал золотых монет почти на 3 миллиона

Национальный банк на аукционе 22 ноября продал памятных монет почти на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Во время аукциона были поданы заявки на покупку 19 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет «25 лет независимости Украины». Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 149,180 тысяч гривен, минимальная — 119,180 тысяч гривен.

Общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила почти 2,7 млн гривен.