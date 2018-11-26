Канада осудила действия РФ в Керченском проливе

Канада осуждает российские агрессивные действия в отношении украинских кораблей, следовавших в Мариуполь через Керченский пролив. Об этом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд написала в Twitter.

«Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (напряжение — Ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины», — говорится в заявлении главы МИД Канады.

Напомним, что 25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Как сообщалось, по результатам заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.