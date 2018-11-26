Россия возобновила судоходство в Керченском проливе

Судоходство в Керченском проливе, прерванное в воскресенье «в целях безопасности», возобновлено. Об этом сообщил российским СМИ гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Напомним, что вчера в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

Президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.